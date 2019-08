Zarif: US-Druck gegenüber Iran wirkt nicht

Zarif begrüßt die Vorschläge des französischen Präsidenten, die die Kontakte zu Teheran verstärken, um zu versuchen, das iranische Atomabkommen zu retten.



„Wir führen weiterh Gespräche mit Emmanuel Macron“, sagte er. Dem Minister zufolge bewegen sie sich „in die richtige Richtung, wie Europa seine eigenen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Atomabkommen umsetzen kann“.



Die iranische Frage wird auf dem G7-Gipfel erörtert, der an diesem Wochenende in Biarritz beginnt, insbesondere zwischen Emmanuel Macron und Donald Trump.



„Es wird einen Krieg gegen den Iran geführt, einen Wirtschaftskrieg. Die internationale Gemeinschaft sollte sich der US-amerikanischen Maximaldruckpolitik widersetzen. US-Druck gegenüber Iran wirkt nicht“, sagte der iranische Außenminister gegenüber France 24.



Iraner verhandeln nicht unter Druck



Teheran droht sich zurückzuziehen, wenn Europa das Abkommen nicht retten kann. „Der Iran hat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Maßnahmen sind in wenigen Stunden und nicht in wenigen Tagen umkehrbar; es hängt von Verpflichtungen ab, die die Europäer eingehen werden“, sagte der Chef der iranischen Diplomatie laut France 24.



Am 1. August wurde Mohammad Javad Zarif im Rahmen der „Maximaldruck“ -Politik von den USA sanktioniert. Diese Sanktionen werden verhängt, nachdem sich der Außenminister geweigert hat, nach Washington zu fahren. „Iraner verhandeln nicht unter Druck“, sagte Zarif.

