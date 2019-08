Iranische Kurzfilme beim argentinischen UNICIPAR ausgezeichnet

Der iranische Kurzfilm „Breathing“ gewann den besten Kurzspielpreis des argentinischen Filmfestivals, während der Ehrenpreis dieser Sektion an „Azadeh“ ging.



In „Breathing“ geht es um Arbeiter einer Steinfabrik, die keinen Krankenversicherungsschutz haben und sich jeden Monat in einem dunklen Raum verstecken müssen, wenn der Versicherungsvertreter eintrifft. Diesmal aber passiert etwas Seltsames und Unerwartetes, da sie unten liegen.



Der Film „Azadeh“ erzählt auch die Geschichte eines kleinen Mädchens, das ihren Vater zum letzten Mal sehen will, aber ihre Mutter und ihr Bruder sind dagegen.



Das 41. Internationale UNCIPAR-Kurzfilmfestival fand vom 17. bis 19. August in Buenos Aires, Argentinien, statt.

