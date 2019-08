In einem hart umkämpften Spiel am Donnerstag gewannen Mohamad Vakilis Schüler den ersten, dritten und vierten Satz (25:21, 25:22 und 25:21) und verloren den zweiten (21:25).



Der Torschützenkönig dieses Spiels war Amir Hosein Tujtev mit 27 Punkten.



Der Iran, der neben Italien, Kolumbien, Bulgarien und der Tschechischen Republik in der zweiten Gruppe der U19-Volleyball-Weltmeisterschaft vertreten ist, wird morgen sein zweites Spiel gegen Tschechische Republik bestreiten.

