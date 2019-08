Syrien-Kriese: Trilateraler Gipfel Iran, Russland, Türkei Mitte September in Ankara

Der türkische Präsidentschaftssprecher Ibrahim Kalin gab dies bekannt und fügte hinzu, Erdogan plane, ein Telefongespräch mit US-Präsident Donald Trump über die Entwicklungen in Syrien zu führen.



Teheran, Moskau und Ankara sind Garantiestaaten für den Syrien-Friedensprozess; eine Initiative, die in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, vorgeschlagen wurde, um eine friedliche Lösung für den Krieg im arabischen Land zu finden.



Der sechste Gipfel der drei syrischen Länder soll in der iranischen Hauptstadt Teheran stattfinden.



