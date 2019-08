Das als Bavar-373 bezeichnete Boden-Luft-Raketensystem wurde am Donnerstagmorgen in Anwesenheit von Präsident Hassan Rouhani, Verteidigungsminister Brigadegeneral Amir Hatami und anderen hochrangigen Militärbeamten in einer Zeremonie enthüllt.



Es kann gleichzeitig bis zu 300 Ziele erfassen, 60 Ziele gleichzeitig verfolgen und sechs Ziele gleichzeitig angreifen.

