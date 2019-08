Chinesische Buchmesse unter Teilnahme Irans eröffnet

Iran beteiligt sich an der Veranstaltung mit mehr als 250 anerkannten Titeln in Bereichen wie Persischunterricht, Iranistik, Kunst, Kinderliteratur, Religion und Heilige Verteidigung.



Die Einführung der Teheraner Internationalen Buchmesse, die Pläne des Ministeriums für Kultur und Islamische Führung zur Unterstützung der Veröffentlichung iranischer Bücher, die Einladung internationaler Verlage zur Teheraner Buchmesse stehen auf dem Programm des Iran.



Über 2.600 Verleger aus 95 Ländern nahmen an dieser Messe teil.



