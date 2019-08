Zarif erinnert an die Teilnahme der USA am Staatsstreich von 1953

„Für diejenigen, die die Geschichte der US-Beteiligung am Putsch von 1953 gegen die demokratisch gewählte iranische Regierung nicht kennen oder nicht absichtlich umschreiben wollen: nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/“, twitterte er am Dienstag.



„Heute vor 66 Jahren stürzte der Putsch der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs die demokratisch gewählte iranische Regierung“, sagte er zuvor.



Der von USA organisierte Putsch am 19. August 1953 ist ein klares Beispiel für die Einmischung des Westens in die inneren Angelegenheiten Irans. Obwohl der Putsch zunächst erfolgreich war, wurde er nach dem Sieg der Islamischen Revolution von 1979 unterbrochen, als Iran zu einem völlig unabhängigen Land wurde.

9407