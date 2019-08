In der Nanguan-Disziplin holte sich Shahin Bani-Talebi Gold im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, nachdem er seinen malaysischen Gegner besiegte.



Er schaffte bereits, Bronze in Nan Chuan-Form in Taolu zu erhalten.



Nazanin Bazdar bekam auch eine Silbermedaille.



Insgesamt gewann das Team Irans drei Gold-, 1 Silber- und fünf Bronzemedaillen.

