In diesem großartigen Spiel überwältigte Iran seinen Rivalen in drei Sätzen hintereinander (25:20, 25:15 und 25:15).



Maede Borhani mit 15 Punkten wurde zur besten Torschützin gewählt.



Mit diesem Sieg gehört die iranische Mannschaft zu den 8 besten Mannschaften der asiatischen Volleyball-Meisterschaft, die am 18. August begann und am 25. endet.

9407