Jetzt ist KHAMENEI.IR in Französisch, Russisch und Spanisch verfügbar

Das Informationsportal KHAMENEI.IR wurde im Jahr 1382 der Sonnenhegira (2003-2004 n. Chr.) in Betrieb genommen und veröffentlicht seitdem Nachrichten, Erklärungen und Berichte über die Aktivitäten des Führers der Islamischen Revolution.



Ab dem Jahr 1384 h. s. (2005-2006 n. Chr.) begann das Portal, seinen Lesern parallele Seiten in verschiedenen Sprachen anzubieten, die die Nachrichten in Bezug auf den Führer der Revolution übersetzten.



1393 h. s. (2014-2015 AD) wurden fremdsprachige Versionen in Englisch und Arabisch von KHAMENEI.IR aktiviert, und jetzt werden die analogen Versionen in Französisch, Russisch und Spanisch des Portals eingeweiht.



Es wird erwartet, dass die deutsche, die urduische und die türkische Version von KHAMENEI.IR auch in den kommenden Monaten verfügbar sein werden.

9407