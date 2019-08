Wushu-Asienmeisterschaft 2019: 3 Medaillen für Iran

Younes Shahraki gewann heute (am Dienstag) das Gold in Sanda. Auch Shahin Bani Talebi und Manizhe Panahi erhielten Bronze.



Gestern belegten iranische Mädchen bei Mannschaftsspiel den dritten Platz und erhielten Bronze.



TOP Junior Wushu Athleten aus ganzem Asien werden vom 19. bis 24. August in Brunei Darussalam an der 10. Asian Junior Wushu Championship im Indoor Stadium des Hassanal Bolkiah National Sports Complex in Berakas teilzunehmen.



Die iranische Junior-Mannschaft nahm an zwei Disziplinen von Sanda und Talo teil.



