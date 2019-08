Zarif traf sich mit dem finnischen Präsidenten

Zarif traf am Sonntagabend an der Spitze einer politischen Delegation in Helsinki ein.



Auf der Tagesordnung des iranischen Ministers steht auch ein Treffen mit den Ministern für die Entwicklung der Zusammenarbeit sowie für Außenhandel und auswärtige Angelegenheiten.



Bilaterale Beziehungen, internationale und regionale Fragen sowie die Zweckgesellschaft INSTEX werden bei einem Treffen zwischen Zarif und den finnischen Behörden erörtert.



Der iranische Außenminister wird im Rahmen seiner Europatournee auch Schweden und Norwegen besuchen.

