Junioren-Weltmeisterschaft in Estland: Irans griechisch-römisches Ringteam gewann das Silber

Gold erhielten Mohammad Nagusi und Ali Akbar Yousefi in den Gewichtsklassen 77 kg und 130 kg sowie Pouya Dad-Marz, Shahin Bodagi und Mohammad-Reza mit einem Wachstum von 55 kg, 63 kg und 72 kg Bronze.



Gleichzeitig erzielte der Iran 121 Punkte und belegte den zweiten Platz.



Die Nationalmannschaften von Russland und der Türkei belegten ebenfalls den ersten und zweiten Platz.



Die Wettkämpfe der Tallinner Junior Wrestling-Weltmeisterschaft wurden vom 12. bis 18. August 2019 in der Tondiraba Metropolitan Hall ausgetragen.



Rund 600 junge Athleten und 250 Trainer nahmen an den griechisch-römischen Wettbewerben, Freestyle-Wettbewerben und Wrestling-Wettbewerben für Frauen teil.

