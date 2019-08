Junior-Wettbewerben im Asien: Bronzemedaille für Irans Wushu-Sportlerinnen

Das Gastgeberland Brunei gewann Goldmedaille und Hong Kong mit 9.30 Punkten Silbermedaille.



TOP Junior Wushu Athleten aus ganzem Asien werden vom 16. bis 24. August in Brunei Darussalam an der 10. Asian Junior Wushu Championship im Indoor Stadium des Hassanal Bolkiah National Sports Complex in Berakas teilzunehmen.

9407