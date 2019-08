Iranischer Öltanker verlässt Gibraltar

Teheran, IRNA – Der iranische Botschafter in London kündigte in einem Tweet an, der iranische Öltanker Adrian Darya habe Gibraltar verlässt und sagte: "An diesem Punkt bestätigen wir, dass der Tanker 45 Tage nach der Festnahme in Gibraltar in internationalen Gewässern weitergezogen hat".

"Die große Aufmerksamkeit von Welt- und Regionalpolitikern, Führungspersönlichkeiten und der öffentlichen Meinung spiegelt die wichtigen politischen, internationalen und rechtlichen Konsequenzen der in diesen Tagen ergriffenen Maßnahmen wider", schrieb Hamid Baeidinejad auf seinem Twitter-Account. Zuvor gab er auch bekannt, dass „seit Donnerstag, als die Behörden von Gibraltar die Freigabe des Schiffes bekannt gaben, aktive Arbeit geleistet wurde, um die erforderlichen Hafenverfahren und den Einsatz der Besatzung durchzuführen". Er bezog sich auch auf die Entsendung zweier Ingenieurteams nach Gibraltar. Der iranische Diplomat stellte fest, dass das Gericht von Gibraltar den Antrag der USA auf Ergreifung oder Auferlegung restriktiver Maßnahmen gegen den Öltanker offiziell abgelehnt habe. Es wurde bekannt, dass die Behörden von Gibraltar den Grace 1-Tanker mit iranischem Öl befreit hatten. Am 16. August teilte der stellvertretende Leiter der Hafenorganisation und -schifffahrt des Iran, Jalil Eslami, dem Öltanker Grace 1 mit, dass er unter iranischer Flagge und dem Namen "Adrian Daria" ins Mittelmeer fahren werde. Erinnern Sie sich daran, dass die britischen Behörden von Gibraltar am 4. Juli den Grace-1-Supertanker mit iranischem Öl unter der Flagge Panamas festgenommen haben, weil sie den Verdacht hatten, dass er unter Verstoß gegen die Sanktionen Öl nach Syrien liefern würde. 9478