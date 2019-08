Iranischer Dokumentarfilm "Finding Farideh" unter den Oscar-Kandidaten 2020

Bei diesem Dokumentarfilm geht es um eine Frau, deren Eltern sie im Imam Reza-Schrein zurückgelassen haben, die von einer niederländischen Familie adoptiert und in die Niederlande gebracht wurde. Die Angst und die Sorgen ihrer Familie haben sie in den letzten 40 Jahren daran gehindert, in den Iran zu reisen, aber in den letzten Jahren hat sie aus der Ferne nach ihrer leiblichen Familie gesucht. Und jetzt bereitet sie sich darauf vor, zu ihrem Geburtsort zurückzukehren und drei Familien zu treffen, die ihre verlorenen leiblichen Eltern sein könnten.

Bisjetzt wurde dieser Film bei den verschiedenen Festivals im Iran ausgezeichnet.

9478