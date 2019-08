Die Umbenennung von "Grace 1" zielt nicht darauf, die Sanktionen umzugehen

"Das Umbenennen von Grace 1 hat zu einem Missverständnis der Umgehung von Sanktionen geführt. Zwar ist die Namensänderung auf Panamas Widerstand zurückzuführen, den Tanker unter seiner Flagge weiterzuführen", schrieb Hamid Baeidinejad in seinem Twitter-Account.

"Um die Flagge von Panama auf Iranisch zu ändern, musste der Tanker auch im Iran registriert werden. Natürlich wurde nach der Registrierung des Schiffes im Iran ein neuer iranischer Name gewählt", fügte er hinzu.

Jalil Eslami, stellvertretender Leiter der iranischen Organisation für Häfen und Seeschifffahrt, bemerkte auch, dass "der Name des Öltankers Grace 1 in "Adrian Daria" geändert hat und nächstes Ziel des Tankers nach der Befreiung das Mittelmeer ist".

Der Öltanker mit dem iranischen Öl, der am 4. Juli vor Gibraltar beschlagnahmt worden war, wurde freigelassen.

Am 4. Juli wurde auf Ersuchen der Vereinigten Staaten und der britischen Streitkräfte in den internationalen Gewässern der Straße von Gibraltar ein Supertanker (Grace 1) mit zwei Millionen Barrel iranischem Öl beschlagnahmt, was von der Islamischen Republik Iran als Piraterie und illegale Aktion bezeichnet wurde.

