Volleyball: Irans Jugend-Mannschaft besiegt Brasilien in einem Testspiel

Am Vortag hatte es gegen Brasilien in Tunesien eine klare 1:3-Niederlage gegeben.



Das vierte und letzte Testspiel steht am 18. August gegen den Sieger des Spiels zwischen Tunesien und Italien an.



Die iranischen Volleyballer haben zuvor ägyptisch und kubanische bezwungen.



Mitte August geht es für die iranischen Jungenden gegen Bulgarien, Tschechische Republik sowie Kolumbien und Italien um die U-19-WM 2019.



Die iranische Jugend-Volleyballmannschaft hat laut der neuen Rangliste des Internationalen Volleyball-Verbandes den ersten Platz in der Welt belegt.



9407