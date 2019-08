Zarif trifft sich mit der Iran-Kuwait-Freundschaftsgruppe

Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem Iran und Kuwait, regionale Themen wie die Lage in Palästina, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit am Persischen Golf, die aktuellen Bedingungen in der Region und der wirtschaftliche Terrorismus der USA gegen das iranische Volk waren die Hauptthemen von Diskussionen.

Zarif traf am Samstag in Kuwait ein, um Gespräche mit seinem Amtskollegen und anderen hochrangigen Behörden des Landes über die bilateralen Fragen und regionalen Entwicklungen zu führen.

