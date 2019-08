Teheran, IRNA – Die iranische U-21-Volleyball-Mannschaft besiegte die Mannschaft von Kuba in einem Testspiel am Freitag in Tunesien mit dem Sieg 3:2.

Das iranische Volleyball-Team schlug die Kubanische Mannschaft mit 3:2. Die iranische Volleyballnationalmannschaft besiegte die ägyptische Nationalmannschaft am Donnerstag in ihrem ersten Testspiel in Tunesien mit einem Sieg 3: 0. Iran wird sich heute (am Samstag) mit Brasilien treffen. Der Iran ist zusammen mit Bulgarien, Tschechien, Kolumbien und Italien in der Gruppe B der U-21-Volleyball-Wettbewerben. 9478