Die Freigabe von Grace 1 stellt diplomatischen Sieg Irans dar

Er sagte in einer lokalen Veranstaltung am Freitag: „Die Beschlagnahme des Öltankers Grace 1 war eine von der US-Regierung inszenierte Piraterie, die landesweite Reaktionen auslöste“.



Vaezi fügte hinzu: „Schließlich wurde der Öltanker befreit und brachte dem islamischen Iran einen weiteren diplomatischen Sieg in der internationalen Arena“.



Iranischer Politiker betonte: „Die Freigabe des Öltankers hat gezeigt, dass die von der EU gegen den Iran verhängten Sanktionen gegen sie [Europa] und nicht gegen den Iran gerichtet sind, der im Rahmen der internationalen Seeverkehrsregeln und -vorschriften auf hoher See navigieren will“.

Trotz des Antrags der US-Regierung, das Schiff dauerhaft zu beschlagnahmen, hat das Oberste Gericht des britischen Überseegebiets Gibraltar am Donnerstag das Auslaufen des festgesetzten Öltankers "Grace 1" erlaubt.

9407