International Army Games (IAG) 2019: Iran belegt den 3. Platz

Die Teams von China und Kasachstan belegten auch die Plätze 1 und 2.

Die International Army Games, die als China-Russland-Wettbewerbe bekannt sind, findet gleichzeitig in Iran, Russland, Armenien, Indien, Weißrussland, Kasachstan, der Mongolei, Usbekistan, Aserbaidschan und China statt.

Bei diesen jährlichen internationalen Wettbewerben, die seit August 2015 stattfinden, treten fast 30 Länder in zwei Wochen in Dutzenden von Wettbewerben gegeneinander an, um zu beweisen, welche Nation die größte militärische Macht besitzt.

Diese Wettbewerbe begannen am 24. Juli und läufen noch bis zum 18. August.

