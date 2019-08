Zarif: USA haben den Persischen Golf zu einem Pulverfass gemacht

Zarif, der zu einem offiziellen Besuch in Katar eingereist war, äußerte sich am Montag in einem exklusiven Interview mit dem in Doha ansässigen Fernsehsender Al Jazeera.



„Die USA haben letztes Jahr Waffen im Wert von 50 Mrd. US-Dollar in die Länder in der Region verkauft. Einzelne Länder mit weniger als einem Drittel unserer Bevölkerung des Iran haben 87 Mrd. US-Dollar für die Ausrüstung mit Militärgütern ausgegeben“, sagte der iranische Topdiplomat.



Er sagte weiter: „Wenn es um Bedrohungen geht, dann geht es um Bedrohungen aus den USA und ihren Verbündeten, die Waffen in die Region kaufen“.

