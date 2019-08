In seiner Botschaft hat Rouhani die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die Staats- und Regierungschefs des Islam größtmögliche Einigkeit zeigen müssen, um dem Unilateralismus und dem Streben nach Herrschaft sowie dem Terrorismus in der Welt entgegenzuwirken.



Ihm zufolge trägt diese Einigkeit zur weiteren Entwicklung von Frieden und Stabilität in der Region und der Welt sowie zur Stärkung der Gerechtigkeit und Brüderlichkeit unter den Muslimen bei.

9407