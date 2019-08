Iranischer Fußballtrainer zum US-amerikanischen U-20-Coach ernannt

Namazi war von 2011 bis 2014 Assistent von Carlos Queiroz in der iranischen Nationalmannschaft, bevor er 2015 als stellvertretender Leiter zur US-amerikanischen Frauenmannschaft wechselte.



Er kehrte im Mai 2018 in den Iran zurück und übernahm das Amt des Isfahan-Klubs Zob Ahan.



Jetzt wird er Tab Ramos Assistent in der U-20-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten.



Namazi, der einen Bachelor-Abschluss in Sportphilosophie von der WVU hat, spielte in den Jahren 2002 bis 2003 für die US-amerikanische Futsal-Nationalmannschaft und erzielte dabei fünf Länderspiele und zwei Tore.

