Die iranischen Freestyle- und griechisch-römischen Kämpfer gewannen 7 Gold-, 3 Silber- und 10 Bronzemedaillen in verschiedenen Gewichtsklassen.

Der Große Preis von Tiflis von V. Balavadze und G. Kartozia begann am 7. August in Tiflis, Georgien, und endet am 11. August. Die Veranstaltung fand sowohl in der griechisch-römischen als auch in der Freestyle-Kategorie statt.

