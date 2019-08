In einem sehr umstrittenen Spiel in der russischen Stadt St. Petersburg führte die iranische Mannschaft ein großartiges Spiel durch, bei dem sie ihren Rivalen in drei aufeinanderfolgenden Sätzen (25:18, 25:21 und 27:25) besiegte.



Es ist anzumerken, dass Puria Yali mit 20 Punkten der beste Torschützer des Spiels war.



Bevor hatte Iran Kuba mit 3:2 gewonnen. Wenn es ihm gelingt, Russland zu schlagen, qualifiziert er sich direkt für die nächsten Olympischen Spiele 2020.

9407