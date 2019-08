Iranische Wrestler gewinnen 11 Medaillen

Der Große Preis von Tiflis von V. Balavadze und G. Kartozia begann am 7. August in Tiflis, Georgien, und endet am 11. August. Die Veranstaltung findet sowohl in der griechisch-römischen als auch in der Freestyle-Kategorie statt.

Am Freitag und bei den griechisch-römischen-Wettbewerben holten Hamed Tab und Ramin Taheri Goldmedaillen in den Kategorien 67 kg und 87 kg. Mohammad Ali Geraei gewann eine Silbermedaille in der Gewichtklasse 77 kg, während Shirzad Beheshti (60 kg), Alireza Nejati (60 kg), Mohammad Javad Rezaei (67 kg) und Pejman Poshtam (77 kg) die Bronzemedaillen erhielten.

Bei den Freestyle-Wettbewerben gewann Peyman Biabani ein Silber von 65 kg und drei weitere Bronzen wurden von Alireza Sarlak (57 kg), Abolfazl Hajipour (65 kg) und Reza Afzali (74 kg) verdient.

