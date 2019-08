Die Botschaft des Obersten Führers wird am Tag von Arafah in 18 Sprachen veröffentlicht

Es wird in die arabische, englische, französische, türkische, urduische, spanische, indonesische, russische, hausische, suahelische, indische, italienische, aserbaidschanische, philippinische, deutsche, chinesische, bengalische und paschtische Sprache übersetzt.

Der Tag von Arafat ist der 9. Dhul-Hidscha nach dem Islamischen Kalender. Es ist der Tag vor dem Opferfest [id-ul-adha] und ist ein heiliger Tag während der Pilgerfahrt. Am Tag von Arafat findet für die Pilger das Verweilen in Arafat statt. An diesem Tag treffen sich alle Pilger am Berg Arafat, wonach der Tag benannt ist.

