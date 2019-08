Rouhani: Amerikaner enttäuscht von den Sanktionen gegen den Iran

Rouhani betonte: „Zum Glück sind die Absichten unserer Feinde mit bedachten Maßnahmen und dem Widerstand der Menschen nicht erfüllt worden“.



Der Präsident sagte: „Aus all den Botschaften, die wir direkt oder indirekt erhalten, und aus den politischen Bewegungen, die wir in der Region und auf der ganzen Welt beobachten, geht hervor, dass die Vereinigten Staaten völlig enttäuscht sind, die hohen Bestrebungen und die Unabhängigkeit des Iran zu brechen oder zu ändern“.



Irans Staatschef stellte fest, dass unser Volk im vergangenen Jahr und in diesem Jahr aufgrund der grausamen Sanktionen und des Wirtschaftskrieges der Vereinigten Staaten sehr schwierige Bedingungen durchgemacht habe Probleme.

