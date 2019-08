Irans „The Last Fiction“ wird in 32 Ländern ausgestrahlt

Die internationale Vorführung der iranischen Animation beginnt am 1. September in Schweden, Finnland und Norwegen und wird am 1. Oktober in Russland, Armenien, Aserbaidschan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, der Ukraine und den baltischen Staaten Litauen, Estland Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Georgien, Südossetien und Moldau fortgesetzt.



„The Last Fiction“ hat bisher 9 iranische und internationale Auszeichnungen erhalten.



Es ist eine offene Interpretation der Geschichte von „Zahhak“ aus einer der zentralen Erzählungen des „Buches der Könige-Shahnameh“ vom berühmten persischen Dichter Ferdowsi.

