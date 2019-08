Saudi-amerikanisches Treffen in Anwesenheit iranischer Künstler

Die Fotos, die während eines Treffens zwischen Reema Bint Bandar Al-Saud und David Shinker aufgenommen wurden, zeigen einen handgeknüpften Perserteppich von Isfahan-Meistern, der an der Wand im Raum hing.



Die Nutzer sozialer Netzwerke reagierten auf dieses Bild. Eine Reihe von Nutzern erinnerte an die Koalition der Vereinigten Staaten und Saudi-Arabiens zum Thema Iranophobie.



Saudi-Arabien schickte am 24. Februar erstmals eine Botschafterin in die USA. Laut einer von der saudischen Agentur SPA verbreiteten Erklärung des Königshauses in Riad soll Prinzessin Rima bint Bandar Al Saud künftig die diplomatische Vertretung in Washington leiten.

