Die 28. internationale Möbelmesse eröffnet in Teheran

Teheran, IRNA – Die 28. internationale Wöhnmöbelmesse findet vom 6. bis 9. August in Anwesenheit von 300 in- und ausländischen Unternehmen in der iranischen Hauptstadt Teheran statt.

Die Teilnahme an der Ausstellung bietet Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, ihre Marken und Vorteile zu demonstrieren und ihr Netzwerk von Geschäftspartnern in neuen Regionen auszubauen. Die 28. Internationale Ausstellung für Wohnmöbel wird eine Reihe von Nebenveranstaltungen in drei Bereichen veranstalten: Innovation, Technologie und Möbelexport. Der jährliche Umsatz des iranischen Möbelmarktes beträgt 25 Millionen US-Dollar. Die Nachbarländer, die Golfstaaten und die GUS-Staaten sind die Hauptexportländer für iranische Möbel. 9478