Zweite Woche des iranischen Kinos in Japan

Die zweite Woche des iranischen Kinos anlässlich des 90. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Iran und Japan hat am Montag in Zusammenarbeit mit der iranischen Botschaft in Japan ihre Arbeit aufgenommen.

Es begann mit der Vorführung von sieben Filmen in Zusammenarbeit mit der Organisation für Kultur und Islamische Beziehungen des Iran, der Stadt Tokio und Unijapan.



Die erste Woche fand letztes Jahr in Tokio statt. 9407