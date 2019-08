Reduzierung der Verpflichtungen: Irans dritter Schritt ist kein letzter

In Bezug auf seinen jüngsten Besuch in New York und sein Treffen mit dem US-Senator sagte Zarif: „Bei diesem Treffen wurde mir angeboten, im Weißen Haus anwesend zu sein. Mir wurde gesagt, dass sie gegen mich in zwei Wochen Sanktionen auferlegen würden, wenn ich das Angebot nicht annehme, was ich glücklicherweise nicht akzeptiert habe“.

Zarif sagte, dass die USA nichts außer Zerstörung, Elend und Grausamkeit, Verbrechen hinterlassen haben. Er erwähnte darauf, dass die Zeit der Dominanz vorbei sei und USA in der aktuellen Zeit allein seien

Ihm zufolge sagte die US-Regierung, wenn die iranische Nation ernähren will, muss das Land seine Politik ändern. Dies ist wirtschaftlicher Terrorismus

.