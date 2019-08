Massenerschießungen in USA: Iran spricht den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus

Mussawi drückte auch sein Mitgefühl mit dem amerikanischen Volk aus, insbesondere mit den Familien der Opfer der abscheulichen Verbrechen, und wünschte sich eine baldige Genesung für Dutzende von Menschen, die bei diesen tragischen Vorfällen verletzt wurden.



Nach den Massakern in Texas und Ohio hat US-Präsident Donald Trump angeordnet, am Weißen Haus und an anderen Regierungsgebäuden US-Flaggen auf halbmast zu setzen. Dies soll bis Sonnenuntergang am Donnerstag so bleiben, wie aus der Anordnung des Präsidenten hervorging. Der Präsident verurteilte die Massaker, so Tagesschau.



Bei zwei Massenerschießungen im Abstand von nur 13 Stunden starben 20 in El Paso, Texas, und neun in Dayton, Ohio.

9407