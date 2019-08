Das 15. gemeinsame Treffen der Küstenwache von Iran und Katar findet in Teheran statt

Der Leiter des iranischen Grenzschutzdienstes, General Ghasem Rezai, wird den Iran vertreten, und der Kommandeur der Küstenwache von Katar, General Abdul Aziz Ali Al-Mahandi, von Katars Seite, wird an diesem Treffen teilnehmen.



Neben der Überprüfung früherer Erfolge werden neue Initiativen im See- und Grenzbereich erörtert.



Zuvor fanf am 30. Juli in Teheran das 6. gemeinsame Treffen der iranischen Küstenwache und der Vereinigten Arabischen Emirate unter Beteiligung der zuständigen Behörden statt.

