Amir Reza Dehbozorgi schlug am Samstag einen aserbaidschanischen Wrestler in der bulgarischen Hauptstadt Sofia, um die Goldmedaille in der 48-kg-Gewichtklasse zu gewinnen.

Außerdem besiegte Shahrokh Mikaili seinen armenischen Rivalen in der 110-kg-Klasse und holte sich die Goldmedaille dieser Meisterschaft.

Am 29. Juli 2019 begann in der bulgarischen Hauptstadt Sofia die Weltmeisterschaft im Freistil-, Griechisch-Römischen und Frauenringen.

