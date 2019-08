Zarif: B-Team schrumpft, iranische Regionalpolitik verbessert sich

„Während der regionale Dialog und der Nichtangriffsvertrag des Iran voranschreiten, schrumpft das B-Team“, twitterte der iranische Außenminister am Freitag.



„Die USA sollten aufhören, sich selbst zu isolieren. Sie sollten an neue globale Realitäten anpassen“, fügte Zarif hinzu.



Er betonte: „Der internationale Handel und die Macht verändern sich: Weder der wirtschaftliche Terrorismus gegen China und den Iran noch der Austritt aus dem INF-Vertrag mit Russland werden dies ändern“.



Zarif schlug am 26. Mai vor, während seiner Reise in den Irak einen Nichtangriffsvertrag mit den Küstenstaaten des Persischen Golfs zu unterzeichnen. Laut diesem Deal wird die Sicherheit in der Region durch die Zusammenarbeit aller regionalen Länder und ohne Einmischung des Auslandes erreicht.

