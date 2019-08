Die Weltgemeinschaft ist gegen US-Sanktionen gegen Zarif

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte „maximale Zurückhaltung auf allen Ebenen“ und sagte, er habe diese Botschaft öffentlich und privat an die Staats- und Regierungschefs weitergegeben.



Die Europäische Union „bedauert“ die Entscheidung der USA, Sanktionen gegen den Chef der iranischen Diplomatie zu verhängen, und wird laut dem Sprecher der EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini „weiter mit ihm [Mohammad Javad Zarif] zusammenarbeiten“.

„Es ist wichtig, diplomatische Beziehungen zu Teheran aufrechtzuerhalten, deswegen werden wir weiterhin mit Herrn Zarif als dem höchsten Diplomaten des Iran zusammenarbeiten“, fügte er hinzu.

Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Vorgehen der USA stehe einer diplomatischen Lösung entgegen. "Wir halten diesen Schritt der USA deshalb nicht für richtig." Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens stünden mit Außenminister Sarif "in regelmäßigem Kontakt und werden dies auch weiterhin tun".



Unabhängig davon äußerte Frankreich seine Besorgnis über die Sanktionen der USA gegen den iranischen Außenminister und betonte, dass es mit der Entscheidung zusammen mit Großbritannien und Deutschland nicht einverstanden sei.



„Wir sind der Meinung, dass alle diplomatischen Kanäle offenbleiben sollten, insbesondere im Zusammenhang der starken Spannungen“, sagte das französische Außenministerium in einer Erklärung.



Bei einer Pressekonferenz in Peking am Donnerstag schlug die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, Washingtons Entscheidung zu.



„Wir haben die Aussage der US-Regierung und die Reaktion von Herrn Zarif selbst zur Kenntnis genommen. Die Position der chinesischen Seite in dieser Frage ist sehr klar. China ist gegen einseitige US-Aktionen. Wir glauben, dass dies die Lösung des Problems nicht erleichtert“, sagte Hua.



„Die USA haben wiederholt erklärt, dass sie bereit sind, ohne Vorbedingungen Gespräche mit dem Iran zu führen. Wir hoffen, dass das Vorgehen der Vereinigten Staaten nicht von ihren Aussagen abweicht“, stellte der hochrangige chinesische Beamte fest.



Außerdem haben Russland, Pakistan und Venezuela ihren Protest gegen die Maßnahmen der Vereinigten Staaten zum Ausdruck gebracht und in separaten Erklärungen angekündigt, dass sie weiterhin mit Zarif zusammenarbeiten werden.

Irans Präsident Hassan Rouhani verurteilt diese Sanktionen. „Die Aussagen von Zarif erschüttern die Säulen des Weißen Hauses und beunruhigen die US-Regierung“. Die US-Regierung behaupte, sie sei die Supermacht der Welt, habe aber Angst vor Zarifs Interviews mit Medien und seiner Logik.

„Sie reden jeden Tag über Verhandlungen, aber wegen des Versagens ihrer Politiker verhängen sie Sanktionen gegen den Chef des Außenministeriums des Landes. Sie betrachten sich als eine große Macht, haben aber Angst vor der Logik und den Interviews von Zarif“, betonte Rouhani.

