Iran ist Bodybuilding-Meister im Asien

Iranische Bodybuilder erhielten bei den asiatischen Wettbewerben verschiedene Medaillen. Mohsen Hadi Nejad gewann in der Gewichtsklasse von 65 kg Bronze. In den Gewichtsklassen 75 kg und 80 kg erhielten Amir Karimi und Sadegh Ahmadi Gold. Yasser Behrad (85 kg) erreicht auch Gold.



In den Gewichtsklassen 90, 100 und +100 kg erhielten Mehdi Arzeshmand, Mahmoud Sharifpur und Hasan Khosro Abadi Gold. Silbermedaille ging in den Iran durch Sadjad Heidari.



