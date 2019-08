Präsident Rouhani gratuliert der Schweiz zum 1. August

In einer Botschaft an den Bundespräsidenten Ueli Maurer hat der Präsident Hassan Rouhani der Regierung in Bern und dem schweizerischen Volk zum Nationalfeiertag gratuliert.

Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich die Beziehungen zwischen Teheran und Bern in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln werden.



Im Rouhanis Brief heißt es: „Ich glaube, dass kurz vor dem 100. Jahrestag der Aufnahme der konsularischen Beziehungen zwischen der Islamischen Republik Iran und der Schweizerischen Eidgenossenschaft die freundschaftlichen und historischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gestärkt wird“.



Am Ende wünschte Rouhani Ueli Maurer Gesundheit und Erfolg und den Menschen im Land Wohlstand und Glück. 9407