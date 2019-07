Iranerin gewinnt Gold bei der Taekwondo-Weltmeisterschaft in Südkorea

Taekwondo-Wettbewerbe Hanmadang 2019 werden in der Stadt Pjöngjang, Südkorea, ausgetragen, an denen das iranische Team mit 26 Sportlern in verschiedenen Diziplinien teilnahm.

Iranerin Leila Keshawarzi besiegte am Montag bei diesen weltweitigen Wettbewerben ihren Rivalen und sicherte sich den ersten Platz und gewann Goldmedaille für iranische Mannschaft.

Bis Ende des vierten Tages des Turniers brachte die Taekwondo-Mannschaft der Nationalmannschaft Irans 8 Gold-, 3 Silber- und eine Bronzemedaille.

9478