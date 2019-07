Iran ist der wichtigste Beschützer der freien Schifffahrt in der Region

In einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstagabend verwies Hassan Rouhani darauf, die Islamische Republik Iran war immer der Hauptanbieter von Freiheit und Sicherheit der Schifffahrt im Persischen Golf, in der Straße von Hormuz und im Oman-Meer, und sie wird diese Rolle weiterhin spielen.

Der Präsident der Islamischen Republik Iran erklärte, dass Europa viele Gelegenheiten verpasst habe, um seinen Verpflichtungen und seiner Zusammenarbeit mit dem Iran nachzukommen. „Die Normalisierung der iranischen Bank- und Ölbeziehungen ist der erste Schritt der Verpflichtungen, die der Iran von Europa erwartet.“



Er erklärte: „Leider wurde trotz der uneingeschränkten Einhaltung der iranischen Verpflichtungen nur ein kleiner Teil der wirtschaftlichen Interessen des Iran gewahrt, und nach dem Rückzug der Vereinigten Staaten haben wir diesbezüglich nicht nur keine ernsthaften Maßnahmen Europas gesehen, sondern auch einige europäische Unternehmen haben den Iran verlassen“.



Er bezog sich auf auf die gegen den Menschen gerichteten Wirtschaftsterrorismus der Vereinigten Staaten und sagte: „Die uneingeschränkte Einhaltung der Verpflichtungen des Iran im Rahmen des Atomabkommens, während die andere Seite dies nicht tut, ist für die iranische Nation nicht akzeptabel“. „Je mehr Zeit vergeht und der Iran die nächsten Schritte unternimmt, desto schwieriger wird es für beide Seiten, zum Ausgangspunkt zurückzukehren“, sagte er und fügte hinzu, dass Europa im vergangenen Jahr leider viele Möglichkeiten verpasst hat, um den Verpflichtungen nachzukommen und mit dem Iran zusammenzuarbeiten.



Präsident Rouhani fügte hinzu: „Wie wir bereits wiederholt festgestellt haben, kann der Iran bei einer Reduzierung seiner JCPOA-Verpflichtungen sehr schnell zu seinem früheren Zustand zurückkehren, wenn die wirtschaftlichen Interessen des Iran erfüllt werden“.



Irans Staatschef betonte: „Der Iran hat in der Region keine Spannungen begonnen und wird dies auch nicht tun, aber es wird seine Interessen kraftvoll gegen jede Spannungserzeugung verteidigen“.



Er würdigte die Bemühungen des französischen Präsidenten zur Lösung von Problemen und sagte: „Der Iran begrüßt immer jede Initiative, die auf faire Lösungen und einen konstruktiven Dialog abzielt“.

