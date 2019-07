Das iranische Schiff Bavand, das 50 Tage lang wegen US-Sanktionen in brasilianischen Häfen gestrandet war, hat am Samstag einen anderen brasilianischen Hafen, Imbituba, angesteuert, um dort Mais an Bord zu nehmen.



Das zweite Schiff hatte demnach bereits Mais an Bord und wollte Kurs auf den Iran nehmen, laut „Die Welt“.



Die beiden Schiffe waren in Brasilien gestrandet, weil der Ölkonzern Petrobras sich wegen US-Sanktionen weigerte, sie mit Treibstoff zu versorgen.

