Das 6. gemeinsame Treffen der Küstenwache zwischen Iran und den VAE findet am Dienstag in Teheran statt. Eine siebenköpfige Delegation der Küstenwache der Vereinigten Arabischen Emirate traf am Dienstag in Teheran ein.

Bei diesem Treffens werden die beiden Seiten Fragen von beiderseitigem Interesse erörtern, darunter gemeinsame Grenzen, Pendelverkehr und illegaler Handel sowie Möglichkeiten zur Erleichterung der Seeverbindungen zwischen den beiden Ländern. Das fünfte Treffen der Küstenwache zwischen dem Iran und den VAE fand im Juli 2013 statt. 9407