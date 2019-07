Iranischer Film wetteifert um den Preis von 13. APSA in Australien

Das Festival findet am 21. November in Brisbane statt.



„Beloved“ erzählt die Geschichte des Lebens einer 80-jährigen Mutter namens Firouzeh, die ihren isolierten Lebensstil in Alborz-Gebirgen liebt. Sie glaubt, dass Glück in der Einfachheit des Lebens liegt.



Zuvor hat der Film den Preis für den besten Dokumentarfilm und ein Diplom beim 15. Internationalen Muslimischen Filmfestival in Kasan in der Republik Tatarstan sowie eine besondere Auszeichnung der 25. Ausgabe des Shanghai Television Festival in China bekommen.

