Alireza Firouzja wird erster Schach-Supergroßmeister Irans

Alireza Firouzja, der in den letzten Jahren viele Medaillen und Meisterschaften für iranische Nationalmannschaft gewonnen hat, erhielt diesen Titel mit einem Sieg in einem Turnier in der Türkei und erreichte 2700 Punkte in der weltweitigen Rangliste.

Gleichzeitig gilt er als der zweite Schachspieler der Welt, der in diesem Alter den Titel eines Supergroßmeisters erhielt.

Zuvor wurde der chinesiche Schachspieler Wei Yi mit 13 Jahren der Großmeister dieses Sports.

Im Alter von 13 Jahren gelang es ihm, den ersten großen iranischen Schachmeister Ehsan Ghaem Maghami zu besiegen.

