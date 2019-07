Türkischer Fernsehsender produziert Dokumentation über heilige iranische Stadt Mashhad

Der Vorsitzende des iranischen Außenministeriums im Norden und Nordosten des Landes, Gholam Abbas Arbab-Khales, sagte gegenüber IRNA am Montag, dass die Produzenten der touristischen und dokumentarischen Fernsehsendung von Kanal 7 der Türkei mit dem Titel „Dünyayı Geziyorum/Die Welt reisen“ am Samstag in Mashad eingetroffen seien.



Ihm zufolge wird diese Dokumentation auf Vorschlag des Vorsitzes des iranischen Außenministeriums im Norden und Nordosten des Landes produziert, türkische Touristen und Pilger anzuziehen.



