Der Leiter des iranischen Weltraumforschungszentrums, Hadi Rezaei, sagte am Sonntag, dass ein iranischer Forschungssatellit in naher Zukunft ins All geschickt wird.

„Trotz der durch den US-Sanktionen verursachten Beschränkungen ist der Forschungssatellit, den die Forscher des Landes selbst hergestellt haben, bereits fertiggestellt und bereit, ins All zu starten“, sagte er.



Hadi Rezai fügte hinzu, ein Fernerkundungssatellit und ein Telekommunikationssatellit seien ebenfalls in der letzten Vorbereitungsphase. 9407